Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan eşi Kaan Demirağ'a olay kutlama! Merve Boluğur göndermesi ortalığı yıktı geçti pasta detayı bomba..

Şubat 2021'de Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar Instagram'dan paylaştığı evlilik yıl dönümü kutlamasıyla gündemde. Hadise'nin de yorum yaptığı paylaşımlarda Merve Boluğur göndermesi ve pasta detayı gündeme bomba gibi düştü.