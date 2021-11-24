Aslı Orcan'ın kocası da oyuncu çıktı! Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan meğer ünlü oyuncuyla evliymiş

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'in bu sezonki transferlerinden biri Aslı Orcan. Berkay Ateş'in canlandırdığı Aras karakterinin eşi Leyla'ya hayat veren Aslı Orcan, ilerleyen bölümlerde daha çok ortalık karıştıracağa benziyor. 41 yaşındaki yetenekli oyuncu hakkında kimdir, nereli gibi merak edilenleri araştıranlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Aslı Orcan'ın eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu. işte Aslı Orcan ve oyuncu eşi Yetkin Dikinciler...