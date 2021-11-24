Sadakatsiz’in Leyla’sı Aslı Orcan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Aslı Orcan meğer çok ünlü oyuncuyla evliymiş

Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümünde bulunmuş Ayla Algan'dan kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Daha sonra Medcezir adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Aslı Orcan hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Aslı Orcan'ın eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı. İşte başta Aslı Orcan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.