Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan'ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Aslı Orcan meğer çok ünlü oyuncuyla evliymiş
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'in bu sezonki transferlerinden biri Aslı Orcan. Berkay Ateş'in canlandırdığı Aras karakterinin eşi Leyla'ya hayat veren Aslı Orcan, ilerleyen bölümlerde daha çok ortalık karıştıracağa benziyor. 41 yaşındaki yetenekli oyuncu hakkında kimdir, nereli gibi merak edilenleri araştıranlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Aslı Orcan'ın eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu. işte başta Aslı Orcan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
24.11.2021 12:46
- Son Güncelleme: 24.11.2021 12:46
Aslı Orcan, Sadakatsiz dizisine Aras'ın eşi Leyla olarak katıldı. Başarılı oyuncu, Asya'yı unutamayan Volkan için umut oldu.
Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümünde bulunmuş Ayla Algan'dan kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Daha sonra Medcezir adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Aslı Orcan hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Aslı Orcan'ın eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı. İşte başta Aslı Orcan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.