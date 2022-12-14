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Aslı Enver'den hamilelik açıklaması

Aslı Enver'den hamilelik açıklaması
14.12.2022 20:35 - Son Güncelleme: 14.12.2022 20:35

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Kavak Yelleri dizisi ile adını duyuran ve ardından Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen ay iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Enver'in nikahtan birkaç gün sonra hamile olduğu öğrenildi. Hem evlilik hem de hamilelik ile ilgili bir süre suskunluğunu koruyan Enver'den beklenen açıklama geldi. Hamilelik iddiasını doğrulayan oyuncu, söyledikleri ve son haliyle dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in bebek açıklaması ve son hali...

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