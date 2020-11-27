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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! 14 yıldır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan meğer...

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! 14 yıldır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan meğer...
27.11.2020 18:57
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2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın Özgür Ozan dile kolay tam 14 yıldır ekranlarda olsa da özel hayatını başarıyla gözlerden uzak tutanlardan. Ne var ki hakkında pek çok gerçeğin merak edildiği gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan hakkında en çok merak edilen eşi oldu. Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi.


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