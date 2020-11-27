Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! 14 yıldır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan meğer...
2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın Özgür Ozan dile kolay tam 14 yıldır ekranlarda olsa da özel hayatını başarıyla gözlerden uzak tutanlardan. Ne var ki hakkında pek çok gerçeğin merak edildiği gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan hakkında en çok merak edilen eşi oldu. Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Arka Sokaklar'n Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin eşleri.
27.11.2020 12:29
- Son Güncelleme: 27.11.2020 12:31
Nereden nereye... Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan dizi başladığında böyleymiş. Adeta gözler önünde yaş almış hem de tek bir diziyle. Özgür Ozan bu kadar göz önünde bir isim olmasına rağmen özel hayatını hep arka plan tuttu ve bunu başardı. Ama hakkında pek çok şeyin merak edilmesine engel olamadı.
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