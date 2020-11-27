Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı! 14 yıldır izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan meğer...

Nereden nereye... Arka Sokaklar dizisinde kesintisiz olarak Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan dizi başladığında böyleymiş. Adeta gözler önünde yaş almış hem de tek bir diziyle. Özgür Ozan bu kadar göz önünde bir isim olmasına rağmen özel hayatını hep arka plan tuttu ve bunu başardı. Ama hakkında pek çok şeyin merak edilmesine engel olamadı.