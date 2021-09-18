Haberler Magazin Videoları Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı
18.09.2021 00:39 - Son Güncelleme: 18.09.2021 00:43
Ana Sayfa 00:13
Şafak Pekdemir ile yönetmen...
Ana Sayfa 06:03
Eda'nın 10 yıldır görmediği...
Ana Sayfa 00:46
Sahte avukat Musa Orhan'ın...
Ana Sayfa 01:31
İlker Başbuğ hakkında "siyasi...
Ana Sayfa 01:50
BDDK'dan kredi vadesi...
Ana Sayfa 02:03
Sedanur Şen'in son görüntüleri...
Ana Sayfa 01:24
''Kandil’e vekillik...
Ana Sayfa 02:13
107 yaşındaki Çam'dan...
Ana Sayfa 04:34
33 yıl sonra kardeşleriyle...
Ana Sayfa 03:31
33 yıl sonra babasıyla buluştu
Ana Sayfa 01:05
Bülent Ersoy'u kahreden haber!...
Ana Sayfa 02:52
Buket Aydın ihanet açıklaması!...

2006 yılından bu yana ekranlar olan Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Arka Sokaklar'ın değişmeyen karakterlerinden biri olan Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan'ın Özgür Ozan dile kolay tam 14 yıldır ekranlarda olsa da özel hayatını başarıyla gözlerden uzak tutanlardan. Ne var ki hakkında pek çok gerçeğin merak edildiği gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan hakkında en çok merak edilen eşi oldu. Özgür Ozan'ın eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi.


Magazin Videoları
SON DAKİKA