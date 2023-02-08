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Annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın zor anları! Seren Serengil paylaştı: Allah’ım sen ona dayanma gücü ver

Annesini kaybeden Mustafa Tohma'nın zor anları! Seren Serengil paylaştı: Allah’ım sen ona dayanma gücü ver
08.02.2023 16:24 - Son Güncelleme: 08.02.2023 16:25

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Seren Serengil 'annesinin mezarını kendi kazmış, taşımış, gömmüş' dedi o anları paylaştı! Mustafa Thoma annesini saracak kefeni zor bulmuş... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Sosyal medyada pek çok yardım çağrısı yapılırken o isimlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma oldu. Tohma'nın Hatay da yaşayan ailesi göçük altında kalmıştı. Acı haberi Seren Serengil duyurmuştu. Annesini kaybeden Mustafa Thoma'nın en zor anını yine Seren Serengil paylaştı.

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