Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 gün büyük abisi Azem birbirlerinin kopyası! İşte Onur Buldu'nun 'annemin çocuğu' dediği abisi...

Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 gün büyük abisi Azem birbirlerini kopyası! Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu'nun oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulanlar arasına girdi. İnternet kullanıcıları, Onur Buldu'nun yaşından boyuna, eşinden abisine hakkındaki her şeyi merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun 'Anamın çocuğu' dediği abisi Azem Buldu'yu görenler ikili hakkında, 'Aynısının tıpkısı' diyor. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

13.06.2021 18:36 - Son Güncelleme: 13.06.2021 18:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





