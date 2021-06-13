Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 gün büyük abisi Azem birbirlerinin kopyası! İşte Onur Buldu'nun 'annemin çocuğu' dediği abisi...
Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 gün büyük abisi Azem birbirlerini kopyası! Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu'nun oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulanlar arasına girdi. İnternet kullanıcıları, Onur Buldu'nun yaşından boyuna, eşinden abisine hakkındaki her şeyi merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun 'Anamın çocuğu' dediği abisi Azem Buldu'yu görenler ikili hakkında, 'Aynısının tıpkısı' diyor. İşte başta Onur Buldu olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
ARALARINDA 8 GÜN VAR!
Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 yaş büyük abisi Azem birbirlerini kopyası! 4 Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya gelen Onur Buldu, Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelili. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yapan oyuncu Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynayan ünlü isim, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evli.
Onur Buldu'nun boyu 1.68 cm.
Özel hayatıyla gündeme gelen Onur Buldu'nun abisi Azem'i görenler şaşırıyor. Birbirlerine çok benzeyen abi kardeşin arasında 8 gün fark var.