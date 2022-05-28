Haberler Magazin Videoları Alp Korkmaz’ın babası bakın kim! Meğer onu da Arka Sokaklar’da izlemişiz! Rıza Baba’nın göz bebeği, Pınar’ın biricik Ali’siydi...

Alp Korkmaz’ın babası bakın kim! Meğer onu da Arka Sokaklar’da izlemişiz! Rıza Baba’nın göz bebeği, Pınar’ın biricik Ali’siydi...

Alp Korkmaz’ın babası bakın kim! Meğer onu da Arka Sokaklar’da izlemişiz! Rıza Baba’nın göz bebeği, Pınar’ın biricik Ali’siydi...
28.05.2022 11:04

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Kadrosunda Zafer Engin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümüne Rıza Baba'nın kızı Pınar'ın nişan sahnesi damga vurdu. Bunun üzerine Pınar ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Ali karakteri tekrar gündeme geldi. Alp Korkmaz'ın canlandırdığı karakter hakkında "Ali öldü mü?", "Ali neden öldü?" sorularının yanıtı aratıldı. 600. bölümde uyuşturucu satanlara yapılan operasyonda Ali karakterinin şehit olması üzerine diziden ayrılan Alp Korkmaz'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Korkmaz hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Alp Korkmaz'ın babası kimmiş...

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Arka Sokaklar'ın son bölümüne Pınar karakterinin Caner ile nişanlanması damga vurdu. Bunun üzerine Pınar ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Ali karakteri tekrar gündeme geldi.

Alp Korkmaz'ın canlandırdığı karakter hakkında "Ali öldü mü?", "Ali neden öldü?" sorularının yanıtı aratıldı.

Uyuşturucu satanlara yapılan operasyonda Ali karakterinin şehit olması üzerine diziden ayrılan Alp Korkmaz'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Korkmaz hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun babasının da bir dönem Arka Sokaklar dizisinde boy gösterdiği ortaya çıktı.

Arka Sokaklar dizisinde ara ara dahil olan ve Reşat Hoca karakterini canlandıran Reşat Korkmaz'ın geçek mesleği doktorluktur.

İşte Alp Korkmaz ve babası Reşat Korkmaz

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