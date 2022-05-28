Billur Kalkavan'dan üzen haber '2 gün önce cennete uğurladık' İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu

Eyvah Babam, İhlamurlar Altında ve Acayip Hikayeler gibi projelerle adını duyuran ve dobralığıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.

Kansere yakalanan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi 'Korsan'ı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti...

"18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan Korsan'ımı iki gün önce cennete uğurladık. Bunca kediye hizmet ettim, bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim."

"Kediler şifacıdır, Korsan'ın sağlığı tam 1.5 sene önce bozulmaya başladı. Benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum."

"Sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum. Ardında kalan altı kedimiz ve kendi adımıza Korsan'ı hep minnetle anacağız."

"Acı çekmiyorum çünkü kedilerin ortalama ömrü 15 senedir. Korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı. Özleyeceğim o kadar."

NELER OLMUŞTU?

Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi.

59 yaşındaki oyuncu akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi.

Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan paylaştı. Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı.

Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'a hayranlarından ve birçok ünlü isimden destek yağdı.

Bunun üzerine suskunluğunu bozan Kalkavan, sosyal medya hesabında son halini yayınlayarak destek olan sevenlerine teşekkür mesajı yayınladı.

Son halini yayınlayan ünlü oyuncu, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye.

"BENİ BU KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLMİYORDUM"

Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Geçmiş olsun" yorumları yapılırken binlerce destek mesajı yağdı.

Kalkavan'ın paylaşımına, aralarında Pınar Altuğ, Deniz Seki, Gonca Vuslateri'nin de bulunduğu birçok ünlü isimden yorum geldi.