Almanya bu Türk'ü konuşuyor! O Ses Almanya'yı sallayan Zeynep Avcı 'Kıyamam' dedi Türkçe bilmeyen jüri bile ağladı

O Ses Türkiye'nin Almanya versiyonu olan 'Voice of Germany'e katılan Türk yarışmacı Zeyneo Avcı, bugün Almaya'nın gündeminde. Zeynep Avcı bir önceki turda sanatçı Tan'a ait olan ve Türkçe seslendirdiği 'Yalan' adlı şarkıyla çok konuşulmuştu. Sahne sırası yine Zeynep Avcı'daydı ve bu kez Zerrin Özer'e ait olan 'Kıyamam' adlı şarkıyı seslendirdi. İzleyenleri sesiyle yine büyüleyen Avcı, bu performansla bir sonraki tura yükselerek adını çeyrek finale yazdırdı. Hatta Türkçe bilmeyen jüriyi bile ağlattı.