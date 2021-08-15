Haberler Magazin Videoları Alişan sahnede duygusal anlat yaşadı! ‘Sevdiklerinize sahip çıkın’

Alişan sahnede duygusal anlat yaşadı! ‘Sevdiklerinize sahip çıkın’

Alişan sahnede duygusal anlat yaşadı! ‘Sevdiklerinize sahip çıkın’
15.08.2021 11:03
Ana Sayfa 02:09
Eğlenmek için gitti genç kızın...
Ana Sayfa 00:35
Hande Erçel’in mini şortlu...
Ana Sayfa 00:43
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim...
Ana Sayfa 15:36
ABD Başkanı Joe Biden'den...
Ana Sayfa 00:37
İYİ Partililer bu sefer de...
Ana Sayfa 02:35
Giresunspor maçında gergin...
Ana Sayfa 02:00
Hafriyat kamyonundan son anda...
Ana Sayfa 00:28
Seray Sever’in genç eşiyle...
Ana Sayfa 00:28
Damla Sönmez bikinili...
Ana Sayfa 03:17
Hadise - Ebru polemiğinde Acun...
Ana Sayfa 02:14
Bahçeli'den dikkat çeken...
Ana Sayfa 00:58
Talihsiz ölüm! Camdan fırladı....

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle toprağa veren Alişan, uzun bir aranın ardından dün akşam ilk kez sahne aldı. Sahnede duygusal anlar yaşayan ünlü türkücü, “Gerçekten dünya çok boş ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Alişan’ın o anlarına çok sayıda yorum geldi.


Sosyal medya kullanıcıları, "Allah sabır versin, çok zor", "Beni de ağlattın" gibi yorumlarda bulunarak ünlü türkücünün acısını paylaştı.
Magazin Videoları
SON DAKİKA