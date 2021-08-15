Alişan sahnede duygusal anlat yaşadı! ‘Sevdiklerinize sahip çıkın’

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle toprağa veren Alişan, uzun bir aranın ardından dün akşam ilk kez sahne aldı. Sahnede duygusal anlar yaşayan ünlü türkücü, “Gerçekten dünya çok boş ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Alişan’ın o anlarına çok sayıda yorum geldi.