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Algı Eke’den spor şovu! Dengede durmaya çalıştığı anlarla sosyal medyayı salladı

Algı Eke’den spor şovu! Dengede durmaya çalıştığı anlarla sosyal medyayı salladı
05.09.2022 20:47 - Son Güncelleme: 05.09.2022 20:55

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Baba Ocağı'nda canlandırdığı Kısmet, Dürüye'nin Güğümleri'nde ise hayat verdiği Hayriye karakterleriyle hafızalara kazınan Algı Eke, son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Spor yaptığı anları bir araya getirerek takipçilerinin beğenisine sunan Eke, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine toplarken iç çamaşırıyla yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı. Ünlü oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Algı Eke'nin sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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