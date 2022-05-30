Haberler Magazin Videoları Aleyna Tilki’den üstsüz paylaşım! Sütyensiz yarı çıplak pozuna sosyal medyanın tepkisi sert oldu! “Yok artık! Bu kadarına da pes”

Aleyna Tilki’den üstsüz paylaşım! Sütyensiz yarı çıplak pozuna sosyal medyanın tepkisi sert oldu! “Yok artık! Bu kadarına da pes”

Aleyna Tilki’den üstsüz paylaşım! Sütyensiz yarı çıplak pozuna sosyal medyanın tepkisi sert oldu! “Yok artık! Bu kadarına da pes”
30.05.2022 13:14

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Aleyna Tilki'den üstsüz paylaşım! Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve O Sen Olsan Bari ile Cevapsız Çınlama şarkılarıyla şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Tilki son olarak hastane odasından paylaşılan bir fotoğrafıyla hayranlarını korkutmuştu. Tilki'nin sahnedeyken mide kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendiren Tilki, şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Genç popçu, yarı çıplak pozunu Instagram hesabında yayınladı. Tilki'nin üstsüz paylaşımını gören bir sosyal medya kullanıcısı "Yok artık! Bu kadarına da pes" yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin tepki çeken o paylaşımı...

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