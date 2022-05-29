Aleyna Tilki’den üstsüz paylaşım! Sütyensiz yarı çıplak pozuna sosyal medyanın tepkisi sert oldu! “Yok artık! Bu kadarına da pes”

ALEYNA'DAN ÜSTSÜZ PAYLAŞIM!

Aleyna Tilki şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. Yarı çıplak objektif karşısına geçen Tilki, göğüslerine taktığı çantayla poz verdi ve o fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.