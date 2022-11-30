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Aleyna Tilki’den olay kombin! Sosyal medyadan tepki yağdı: ‘’Sapıttı iyice!’’

Aleyna Tilki’den olay kombin! Sosyal medyadan tepki yağdı: ‘’Sapıttı iyice!’’
30.11.2022 19:02 - Son Güncelleme: 30.11.2022 19:02

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Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla sık sık gündem olmuş ve tepki çekmişti. Geçen günlerde duruma isyan eden Tilki, "İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamasıyla günlerce konuşulan Tilki, bu akşam bir davete iç çamaşırıyla katıldı. Davetten paylaşım yapmayı ihmal etmeyen 22 yaşındaki şarkıcıya iç çamaşırıyla ilgili açıklaması hatırlatılarak tepki yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan o pozları...

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