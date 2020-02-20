Aleyna Tilki ayı polemiğinde ortalığı kızıştırmaya devam ediyor: Onlar zaten ünlü değildir... |Video 20.02.2020 13:47

Aleyna Tilki Instagram hesabından yaptığı yorumla başlattığı ayı polemiğinde ortalığı kızıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını"Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye duyurmuştu Tilki... Bu sözleri çok konuşulan Aleyna'ya rol için birçok sosyal medya kullanıcısı talip olmuştu. 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki ile bir AVM'de görüntülendi. Mağazaları tek tek dolaşan şarkıcı, "Çok çalışıyorum. Kendimi alışveriş yaparak ödüllendiriyorum" dedi. Tilki, ayı polemiği hakkında yaptığı yeni açıklamayla yepyeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu

Aleyna Tilki, "Klibimde ayı rolünde oynamak isteyen birçok insan oldu. Çok talep geldi, teşekkür ederim. Ama şaşırmadım, çünkü benim kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu." diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam kardeşi Ayça ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları tek tek dolaşan şarkıcı, "Çok çalışıyorum. Kendimi alışveriş yaparak ödüllendiriyorum" dedi. Son günlerde yaptığı söylemlerle gündemden düşmeyen Tilki, en son "Benim klibimde kullandığım ayı bile, birçok ünlüden daha ünlü" diyerek, meslektaşlarını kızdırmıştı. Ayı polemiğine son noktayı koyan şarkıcı, "Söylediğim sözleri üzerine alınan varsa, zaten ünlü değildir. Başka da bir şey söylemiyorum" diyerek, yeni bir tartışma konusu çıkardı.