Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan şok gelişme! Evlilik yakın mı? İşte bomba detaylar 20.02.2020 15:47

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında şaşırtan gelişmeler devam ediyor. Hdise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile fotoğraf paylaşmasıyla gün yüzüne çıkan aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise - Kaan Yıldırım ilişkisi bir üst seviyeye taşındı. İddiaya göre Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'yi annesiyle tanıştırdı. Şarkıcı Hadise'nin 1 aydır Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti ancak ilişkinin temelinin 4 ay önce atıldığı ortaya çıktı. İşte Kaan Yıldırım- Hadise aşkında bilinmeyen detaylar...

Hadise geçtiğimiz hafta bir köpekle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlandı. Dikkatli sosyal medya kullanıcıları ise Hadise'nin fotoğrafındaki köpeğin Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz aylarda boşanan Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek olduğunu iddia etti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu'nun da Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.Tüm bu iddialardan sonra gözler muhteşem 4'lüye çevrildi. Her gün sosyal medya hesapları takip edilen Hadise, Kaan Yıldırım, Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.Adı Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, gündeme rağmen yaptığı paylaşımla, "Hadise aşkını itiraf etti" dedirtti.

ÇÖPÇATAN SEDA!

Posta'nın haberine göre; Oyuncu Seda Bakan sayesinde tanışan ikili, ilişkilerini bir adım ileriye taşıdı.

BOMBA İDDİA!

İddialara göre; Kaan Yıldırım, Hadise'yi ailesiyle tanıştırdı. Yıldırım'ın ailesi Hadise'yi çok sevdi.

HADİSE'NİN EVİNDE BİRLİKTE KALIYORLAR!

Gecce'de yer alan habere göre, çiftin aşkıyla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. 1 aydır aşk yaşayan çiftin, bir süredir Hadise'nin İstinye'deki evinde beraber yaşadığı iddia edildi.Yaşanan gelişmelerin ardından Hadise Insatgram hesabından bu fotoğrafı yayınlayarak, "Herkese sevgi dolu bir hafta diliyorum ♥️" notunu düştü. Kaan Yıldırım ise konuyla ilgili açıklama yapmadı ancak Instagram hesabından gülümseyen bir fotoğraf yayınladı. 34 yaşındaki Hadise'nin yeni sevgilisi Kaan Yıldırım ise 33 yaşında...