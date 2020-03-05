Akın Akınözü ve sevgilisini hiç böyle görmediniz! Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü evleniyor mu? 05.03.2020 12:37

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile genç kızların ilgi odağı haline gelen oyuncu Akın Akınözü, sevgilisi ile ilk kez el ele görüntü verdi. Geçtiğimiz akşam sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile baş başa yemek yerken görüntülenen Hercai'nin yıldız ismi Akın Akınözü, evlilik haberlerine da yanıt verdi. 7 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Sandra Pestelmaciyan ile ilk kez el ele, göz göz muhabirlerden kaçmadan vakit geçiren 29 yaşındaki Akın Akınözü evlilik haberleri hakkında bakın neler söyledi...

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile şöhret basamaklarını hızla tırmanan 29 yaşındaki oyuncu Akın Akınözü, sevgilisi Sanda ile ilk kez samimi bir şekilde görüntülendi.

'Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestelmaciyan ile evleniyor' iddialarına yanıt veren Akınözü, bakın neler söyledi...

"ŞU AN İÇİN ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Sevgilisi ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanlayan Akın Akınözü, "Öyle haberler çıktı, ama şu an için öyle bir şey yok. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

Rol aldığı dizinin Avrupa'da ve dünyada yoğun ilgi gördüğünü dile getiren oyuncuya, "Star olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Akınözü, "Sizin starlık tanımınız nedir? Ben oyunculuk yapmaya çalışan bir bireyim. Elimden geldiğince işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, o kadar" ifadelerini kullandı.