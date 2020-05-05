Ajda Pekkan'dan koronavirüsten hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu paylaşımı: Hayatın gerçek anlamda...

05.05.2020 14:04

Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Covid-19 teşhisi konulmasının ardından bir süredir hastanede tedavi gören Döngeloğlu'nun ölüm haberinin ardından usta sanatçı Ajda Pekkan'dan duygulandıran paylaşım geldi. Ajda Pekkan'ın, koronavirüsten hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu paylaşımı takipçileri tarafından takdir gördü.

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, dünya genelinde yaklaşık 250 bin insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yenik düştü. Döngeloğlu'nun vefat haberini Başakşehir Belediye Başkanı duyururken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaştı. Usta sanatçı Ajda Pekkan da koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Ajda Pekkan'ın Ömer Döngeloğlu'na vedası sosyal medyada takdir topladı.

Ajda Pekkan sosyal medya hesabından Ömer Döngeloğlu'nun sokak hayvanlarıyla ilgili sohbetinden bir bölüm yayınlayıp "Hayatın gerçek anlamda değerlerini bilip bu değerleri bizlerle paylaşan kıymetli Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim."dedi.

ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ömer Döngeloğlu'nun ölümünün ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar arasında, Döngeloğlu'nun gerçekleştirdiği son sohbet konuşması da yer aldı. Yakın zamanda gerçekleştirdiği sohbeti salgın nedeniyle online olarak (İnternet üzerinden) gerçekleştiren Döngeloğlu'nun "Ramazan-ı Şerif bize bu sene ağır imtihan olacak" ifadelerini kullandığı görüldü.



Döngeloğlu, söz konusu sohbetinde şu ifadelere yer vermiş:



"Bizim için bu sene ağır imtihan olacak. Teravihlerimizi evlerimizde hiç değilse cemaat yaparak Allah'ım kılmayı, peygamberimizi de sevindirmeyi, Allah'ım seni de razı etmeyi bu Ramazan'da ve bayrama da gerçek bayramla çıkmayı ümmeti Muhammed'e, insanlığa nasip et yarabbi. Dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin, atalarımızın ve ecdadımızın, din ve devlet büyüklerimizin, ahirete göçmüşlerimizin ruhu için, milletimizin, vatanımızın, devletimizin, insanlığın birliği, güç ve kuvveti, kardeşliği ve selameti için, hayırların fethi için, Allah rızası için el-fatiha."

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.