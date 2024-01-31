Ajda Pekkan yeniden estetik yaptırıp bir de photoshopun dozunu kaçırdı!

77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, dinç fiziği ve güzelliğiyle sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelesenk olan şarkıları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor.

77 yaşında olan ve yıllara meydan okuyan Pekkan, yaptırdığı estetik işlemlere bir yenisini daha ekledi.

GENÇLİĞİNİ KORUMAYI HEDEFLİYOR

Çenesini üçgen yapan ve yanaklarını da gerdiren Süperstar yıllara meydan okuma iddiasını yineledi.

İŞTE PEKKAN'IN SON HALİ

Ajda Pekkan'ın özellikle yanak ve çene bölgesindeki değişim dikkat çekti. 'Süperstar yine yıllara meydan okuyor' dedirtti.

Şarkıcının yüzündeki değişimi fark eden sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili yorum yaptı. "En çok sana yakışıyor estetik", "Çok yakışmış", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.