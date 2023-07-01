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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'dan sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında ilk açıklama! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı

Afra Saraçoğlu'dan sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında ilk açıklama! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı

Yalı Çapkını adlı dizileri başladığı günden bu yana birbiriyle çok yakıştırılan, Afra Saraçoğlu'nun, Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasından sonra devamlı aşk dedikoduların adları karışan Mert Ramazan Demir ve Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde Dalaman Havalimanı'nda görüntülenmiş sonrasında da tatilde dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkmış, aşk kanıtlanmıştı. O günden bu yana sessizliğini koruyan çiftten Afra Saraçoğlu hakkında da 'İtalya'ya gidemedi' haberleri çıkmıştı. Ve günler sonra Afra Saraçoğlu ilk kez görüntülendi ve sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında hangi açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

01.07.2023 17:22 - Son Güncelleme: 01.07.2023 17:22
Afra Saraçoğlu’dan sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında ilk açıklama! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı

Aşkları kanıtlandığından bu yana ilk kez görüntülenen Afra Saraçoğlu bakın Mert Ramazan Demir hakkında hangi açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

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Afra Saraçoğlu’dan sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında ilk açıklama! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı

Son bir yılın en çok konuşulan ikililerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Afra Saraçoğlu’dan sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında ilk açıklama! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi.

Afra Saraçoğlu’dan sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında ilk açıklama! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı

Tüm bu yaşananların ardından Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu dudak dudağa görüntülenmişti.

Afra Saraçoğlu’dan sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında ilk açıklama! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı

Bu anlar sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Sonrasında Afra Saraçoğlu bambaşka bir konuyla gündeme gelmişti.

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