Afra Saraçoğlu'dan sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında ilk açıklama! Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalanmıştı
Yalı Çapkını adlı dizileri başladığı günden bu yana birbiriyle çok yakıştırılan, Afra Saraçoğlu'nun, Mert Yazıcıoğlu ile ayrılmasından sonra devamlı aşk dedikoduların adları karışan Mert Ramazan Demir ve Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde Dalaman Havalimanı'nda görüntülenmiş sonrasında da tatilde dudak dudağa görüntüleri ortaya çıkmış, aşk kanıtlanmıştı. O günden bu yana sessizliğini koruyan çiftten Afra Saraçoğlu hakkında da 'İtalya'ya gidemedi' haberleri çıkmıştı. Ve günler sonra Afra Saraçoğlu ilk kez görüntülendi ve sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında hangi açıklamayı yaptı. İşte detaylar...
01.07.2023 17:22 - Son Güncelleme: 01.07.2023 17:22
Aşkları kanıtlandığından bu yana ilk kez görüntülenen Afra Saraçoğlu bakın Mert Ramazan Demir hakkında hangi açıklamayı yaptı. İşte detaylar...
Son bir yılın en çok konuşulan ikililerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bu anlar sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Sonrasında Afra Saraçoğlu bambaşka bir konuyla gündeme gelmişti.