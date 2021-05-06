Afra Saraçoğlu’ndan bomba itiraf: Özcan Deniz'e mesaj atmış

Afra Saraçoğlu'ndan flaş açıklama! İtiraflar peş peşe geldi… Şimdilerde meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan genç oyuncu Afra Saraçoğlu, konuk olduğu YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında merak edilenleri cevaplayan Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine nasıl başladığını anlattı. Oyuncunun Özcan Deniz itirafı ise ağızları açık bıraktı. İşte ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan o açıklamaları…

Afra Saraçoğlu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Saraçoğlu, merak edilenlerini anlattı. Saraçoğlu, '' Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.'' dedi.