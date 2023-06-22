Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir sevgili mi? Teknede dudak dudağa yakalandı! Yılın aşkında ilk görüntü ortalık yıkıldı! Yalı Çapkını aşıkları...

Son bir yılın en çok konuşulan ikililerinden olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Mert Ramazan Demir ile Saraçoğlu'nun, Urla tatili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi. Ama tüm bunların ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.Hatta Demir'in aynı gecenin çıkışındaki durgun halleri gözden kaçmamıştı. Ancak yine aynı geceden ortaya çıkan bir görüntü olay yaratmıştı.Bu görüntünün ardından ikilin Dalaman Havalimanı'nda görüntülenmeleri çok konuşulmuştu.Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Dalaman Havalimanı'nda yakalandı.İkilinin kulaklık detayı ise dikkatli gözlerden kaçmamıştı.Tüm bu yaşananların ardından Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki, sosyal medya gündemi bununla çalkalanıyor.

TEKNEDE DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER İDDİASI

İkilinin Göcek'te teknede dudak dudağa görüntülendiği ve fotoğrafların yakında servis edileceği iddiası magazin gündeminde resmen bomba etkisi yarattı. Merakla beklenen fotoğraflar ise bugün yayınlanacak.O akşam birbirlerine soğuk gibi görünen ikilinin sarmaş dolaş olduğu iddia edilen o kare olay oldu.

"YÜZÜKLER TAKILDI EVLENİYORLAR"

Bilal Özcan'a açıklamalar yapan Onur Akay'ın söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Akay, ikili hakkında büyük bir aşk yaşadıklarını ancak yapım şirketinin oyuncularla anlaşma yaptığını o nedenle açıklayamadıklarını söyledi.

Sette birçok kişinin bu aşka şahit olduğunu söyleyen Akay 'Set çalışanlarından bize haber gelmemesi imkansız' dedi. Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadıklarını bilinmesini istediğini aktaran Akay 'Çok gizli olarak sürdürecekler çünkü yapım şirketi onlara bu konuda rest çekmiş' diye açıklamalarına devam etti.

Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na evlilik teklif ettiğini de açıklayan Onur Akay ''Mert Urla'daki bir otelde evlilik teklifi etti hatta onlar arasında sözlü... Bunu da bazı kişiler biliyor. Yüzükleri taktılar onları her yerde takamıyorlar. Aileleri de öğrenmiş. Yani aslında sözlü onlar.'' açıklamasıyla dikkat çekti.