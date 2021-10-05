Haberler Magazin Videoları Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz haline bakın! Görenler gözlerine inanamadı doğal güzel sanılıyordu meğer...

Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz haline bakın! Görenler gözlerine inanamadı doğal güzel sanılıyordu meğer...

Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz haline bakın! Görenler gözlerine inanamadı doğal güzel sanılıyordu meğer...
05.10.2021 17:22
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Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz haline bakın! Alp Navruz ile başrolünü üstlendiği Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle herkesin beğenisini toplayan oyuncu için "Estetikle bambaşka biri olmuş", "Doğal güzel sanmıştım" yorumları yapıldı. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun estetiksiz halinin de çok güzel olduğunu savundu. İşte son dönemde yıldızı parlayan oyunculardan Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali...


Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz haline bakın! Görenler gözlerine inanamadı doğal güzel sanılıyordu meğer...

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