Haberler Magazin Videoları Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'

Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'

Acun Ilıcalı'ya küfürler hakaretler! Masterchef Murat bu kez haddini aştı 'oğlum...!' Yaka silkti 'Acun'un hayatından şüpheliyim'
22.11.2021 15:54
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TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'in gelmiş geçmiş en olaylı yarışmacılarından biri oldu Murat Özdemir. Hayatlarımızda o dönem Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz ile giren Murat Özdemir'in nasıl biri olduğu zaten o günlerden belliydi. Zira o yarışmada bile Onur Büyüktopçu onu kovmuştu. Sonrasında Masterchef'le çıktı karşımıza. Orada da yaptığı hareketler normal değildi. Sonrasında birbirinden beter skandallara imza attı. Instagram canlı yayınında bir papağana zarar veren Murat Özdemir sonrasında polis memurlarına rüşvet teklif ettiği görüntülerle magazin gündeminde yer almıştı. Ancak gelin görün ki Murat Özdemir'in tek bir hedefi var. O da Acun Ilıcalı...

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