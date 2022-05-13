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Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti hem de bakın kim çıktı! Survivor sunucusu...

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti hem de bakın kim çıktı! Survivor sunucusu...
13.05.2022 10:19

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Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişti Hakan Hatipoğlu'nun... O dönem Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun'a katılan Hakan Hatipoğlu hem de şöhret oldu hem de hayatının aşkı Gizem'i buldu. Yarışma sonrasında hayatlarını birleştiren ünlü çift şimdilerde sosyal medyada adlarından epey söz ettiriyorlar. Hakan Hatipoğlu hakkında araştırma yapanlarsa kardeşini görünce şaştı kaldı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Hakan Hatipoğlu'nun kardeşi hem de ünlü biri çıktı. İşte detaylar...

Magazin Videoları

İlk olarak 'Var mısın Yok musun?' programıyla ekranlara gelen Hakan Hatipoğlu, seneler içinde Survivor, Survivor Panorama gibi programlarla adını geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerin başarılı sunucusu Hakan Hatipoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı.Survivor programına birden fazla kez katılan Hakan Hatipoğlu, bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programında yorumculuk yapıyor. 'Var mısın Yok musun?' programında tanıştığı Gizem Hatipoğlu ile 11 yıllık evliliğine devam eden Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi görenleri şaşırttı.Hakan Hatipoğlu'nun kardeşi Instagram'da 50 bin takipçili hayli ünlü biri. Ayrıca güzelliği de cabası.

HAKAN HATİOĞLU'NUN KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

42 yaşındaki Hakan Hatipoğlu'nun Zeynep Hatipoğlu adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Zeynep Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu'na benzerliğiyle dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde ağabeyi Hakan Hatipoğlu ile pozunu paylaşarak, "Seni her zaman destekleyecek harika bir kardeşin olduğunda kimin bir süper kahramana ihtiyacı olur?" ifadelerini düşmüştü.Zeynep Hatipoğlu, pazarlama alanında yer alıyor.

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