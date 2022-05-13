Katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programıyla hayatı değişti Hakan Hatipoğlu'nun... O dönem Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun'a katılan Hakan Hatipoğlu hem de şöhret oldu hem de hayatının aşkı Gizem'i buldu. Yarışma sonrasında hayatlarını birleştiren ünlü çift şimdilerde sosyal medyada adlarından epey söz ettiriyorlar. Hakan Hatipoğlu hakkında araştırma yapanlarsa kardeşini görünce şaştı kaldı. Güzelliğiyle beğeni toplayan Hakan Hatipoğlu'nun kardeşi hem de ünlü biri çıktı. İşte detaylar...