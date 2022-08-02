Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından bomba Şeyma Subaşı detayı! "Cennette bir melekle" notuyla küçük kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Acun'a ilk yorum yapan isim eski eşi Şeyma Subaşı oldu. Evlilik arifesindeyken ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Meedo'ya geri dönen Şeyma Subaşı şu sıralar büyük aşkıyla tatilde... 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirmişti. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun'un 4 kızı var...