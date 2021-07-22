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Acun Ilıcalı'nın gözler uzak yaşayan doktor kardeşini görenler inanmadı kopyası gibi!

Acun Ilıcalı'nın gözler uzak yaşayan doktor kardeşini görenler inanmadı kopyası gibi!
22.07.2021 12:42
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TV 8 ekranlarına getirdiği yapımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, özel hayatı yakından takip edilen bir isim. Son olarak Survivor sunuculuğunu üstenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Hakkında bu detaylar bilinen Acun Ilıcalı'nın bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?


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