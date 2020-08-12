Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!

12.08.2020 15:30

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, tekne tatilinde. Sevgilisi Guido Senia ile bu yaz tatilini Türkiye'de geçiren Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla tepki aldı. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, önce bikinili pozlar paylaştı ardından üstsüz güneşlenirken video çekti. Attığı her adımı sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'Edep yahu' şeklinde yorumlar yapıldı. Tekneden bikinili fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın boyunun uzunluğu da sosyal medyanın konuştuğu bir diğer konu oldu. Peki, Instagram paylaşımlarıyla tepki çeken Şeyma Subaşı'nın boyu kaç?