Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!

Tekneden paylaştığı bikinili fotoğraflarının ardından Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaşan Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anları takipçileri ile paylaştı. Sosyal medyada kimi takipçileri Şeyma Subaşı'nın tatil fotoğraflarını beğenirken, kimileri ise eleştirdi. Ancak takipçilerin dikkatini çeken ve merak ettiği ortak konu Şeyma Subaşı'nın boyu oldu. İşte uzun bacaklarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı ve ünlülerin boyları...