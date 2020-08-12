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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, tekne tatilinde. Sevgilisi Guido Senia ile bu yaz tatilini Türkiye'de geçiren Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla tepki aldı. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, önce bikinili pozlar paylaştı ardından üstsüz güneşlenirken video çekti. Attığı her adımı sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'Edep yahu' şeklinde yorumlar yapıldı. Tekneden bikinili fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın boyunun uzunluğu da sosyal medyanın konuştuğu bir diğer konu oldu. Peki, Instagram paylaşımlarıyla tepki çeken Şeyma Subaşı'nın boyu kaç?

12.08.2020 18:28 - Son Güncelleme: 12.08.2020 18:53
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!

Şeyma Subaşı, Instagram'dan tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Bir kızı bulunan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, tekne pozlarıyla dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!

Önce bikinili verdiği bu pozları sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'Edep yahu' şeklinde yorumlar yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!

Tekneden paylaştığı bikinili fotoğraflarının ardından Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaşan Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anları takipçileri ile paylaştı. Sosyal medyada kimi takipçileri Şeyma Subaşı'nın tatil fotoğraflarını beğenirken, kimileri ise eleştirdi. Ancak takipçilerin dikkatini çeken ve merak ettiği ortak konu Şeyma Subaşı'nın boyu oldu. İşte uzun bacaklarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı ve ünlülerin boyları...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!

AFRA SARAÇOĞLU BOY - 170 CM

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!

ASLIHAN KARALAR -178 CM

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