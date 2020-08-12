Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi! Şeyma'nın tekne pozlarına sosyal medyadan tepki: Edep yahu!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, tekne tatilinde. Sevgilisi Guido Senia ile bu yaz tatilini Türkiye'de geçiren Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla tepki aldı. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı, önce bikinili pozlar paylaştı ardından üstsüz güneşlenirken video çekti. Attığı her adımı sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı'na sosyal medyada, 'Edep yahu' şeklinde yorumlar yapıldı. Tekneden bikinili fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı'nın boyunun uzunluğu da sosyal medyanın konuştuğu bir diğer konu oldu. Peki, Instagram paylaşımlarıyla tepki çeken Şeyma Subaşı'nın boyu kaç?
12.08.2020 18:28
- Son Güncelleme: 12.08.2020 18:53
Tekneden paylaştığı bikinili fotoğraflarının ardından Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaşan Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anları takipçileri ile paylaştı. Sosyal medyada kimi takipçileri Şeyma Subaşı'nın tatil fotoğraflarını beğenirken, kimileri ise eleştirdi. Ancak takipçilerin dikkatini çeken ve merak ettiği ortak konu Şeyma Subaşı'nın boyu oldu. İşte uzun bacaklarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı ve ünlülerin boyları...
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