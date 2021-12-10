Haberler Magazin Videoları Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini görenler inanamıyor! İşte Acun Ilıcalı'nın gözler uzak yaşayan kardeşi

Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini görenler inanamıyor! İşte Acun Ilıcalı'nın gözler uzak yaşayan kardeşi

Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini görenler inanamıyor! İşte Acun Ilıcalı'nın gözler uzak yaşayan kardeşi
10.12.2021 09:11

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:53
D-100’de can pazarı: 1'i ağır...
Ana Sayfa 01:54
Bağcılar’da acı olay!
Ana Sayfa 00:34
CHP'li anketçi CHP'li...
Ana Sayfa 00:39
CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’ndan...
Ana Sayfa 00:54
Fenomen gelin adayı Naz Mila...
Ana Sayfa 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 117....
Ana Sayfa 00:43
Alparslan Büyük Selçuklu 6....
Ana Sayfa 00:24
Kibariye’nin torunu Aras’ı...
Ana Sayfa 01:49
Fıs Fıs İsmail gözyaşları...
Ana Sayfa 00:25
Diyarbakır Bismil'de silahlı...
Ana Sayfa 01:14
Hangi sigaraya ne kadar, kaç...
Ana Sayfa 01:56
Meclis’te bütçe görüşmelerinde...

TV 8 ekranlarına getirdiği yapımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, özel hayatı yakından takip edilen bir isim. Son olarak Survivor sunuculuğunu üstenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Hakkında bu detaylar bilinen Acun Ilıcalı'nın bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Magazin Videoları
SON DAKİKA