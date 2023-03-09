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Acun Ilıcalı'dan çıkan haberlere yalanlama! Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu öne sürülmüştü

Acun Ilıcalı'dan çıkan haberlere yalanlama! Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu öne sürülmüştü
09.03.2023 09:41 - Son Güncelleme: 09.03.2023 09:41

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Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın 5.kez çocuk sahibi olmaya hazırlandığı iddia edildi. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu hatta bebeğin cinsiyetinin bile belli olduğu iddialar arasında yer aldı. Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama da geldi. Ilıcalı iddiaları yalanladı.

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