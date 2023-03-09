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Hazal Kaya’dan minik bebeğiyle ilk poz! Yorum ve beğeni yağdı…

Hazal Kaya’dan minik bebeğiyle ilk poz! Yorum ve beğeni yağdı…
09.03.2023 09:31 - Son Güncelleme: 09.03.2023 09:31

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Meslektaşı Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturan ve aynı yıl Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk keaz annelik heyecanını yaşayan Hazal Kaya'nın geçen aylarda hamile olduğu öğrenilmişti. Kaya'nın Şubat ayında bir kızı oldu. Haftalar önce ikinci kez anne olan ünlü oyuncu, Süreyya ismini verdiği bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı. Minik Süreyya sosyal medyada gündem olurken aralarında Uraz Kaygılaroğlu, Arzum Onan ve Seda Gözde Altuner gibi isimlerinde bulunduğu çok sayıda ünlü isimden yorum geldi. İşte Hazal Kaya'nın minik bebeği Süreyya...

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