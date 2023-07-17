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Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah tarihi belli oldu!

Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah tarihi belli oldu!
17.07.2023 14:56 - Son Güncelleme: 17.07.2023 14:56

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3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya önceki gün yeni yaşını kutlamış sevgilisi Ilıcalı sürpriz bir doğum günü partisi organize etmişti. İddialara göre, Ilıcalı sevgilisine bu partide evlilik teklifi etti. Çiftten konuya dair bir açıklama gelmese de, nikah tarihinin belli olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar...

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