Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah tarihi belli oldu! Şeyma Subaşı'nın hemen ardından evlenme teklifi etmişti
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya önceki gün yeni yaşını kutlamış sevgilisi Ilıcalı sürpriz bir doğum günü partisi organize etmişti. İddialara göre, Ilıcalı sevgilisine bu partide evlilik teklifi etti. Çiftten konuya dair bir açıklama gelmese de, nikah tarihinin belli olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar...
15.07.2023 10:08 - Son Güncelleme: 15.07.2023 10:08
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.
Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı son olarak, genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yapmıştı. Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı ezber bozmuştu.