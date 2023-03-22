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40 yaşını kutlayan Selin Demiratar’ın son hali şaşırttı! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi

40 yaşını kutlayan Selin Demiratar’ın son hali şaşırttı! Gören ‘yıllar onu teğet geçmiş’ dedi
22.03.2023 00:27 - Son Güncelleme: 22.03.2023 00:34

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Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolünü üstlendiği Acı Hayat dizisinde Nermin karakterini canlandıran Selin Demiratar, kadrosunda Mehmet Akif Alakurt, Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı'daki İdil rolüyle hafızalara kazındı. Evlendikten sonra magazin dünyasından uzaklaşan oyuncu, yıllar sonra şarkıcı Hadise'nin paylaşımıyla gündem oldu. Hadise, yakın dostu Selin Demiratar'ın 40'ıncı yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Selin Demiratar'ın son hali...

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