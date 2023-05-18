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3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil’in sır gibi sakladığı torununa bakın! “Ne kadar büyümüş” Dede-torun ortalığı salladı!

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil’in sır gibi sakladığı torununa bakın! “Ne kadar büyümüş” Dede-torun ortalığı salladı!
18.05.2023 15:36 - Son Güncelleme: 18.05.2023 15:40

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Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil, 1980-2011 yılları arasında toplamda 5 evlilik yaptı ve bu evliliklerinden Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adlarında üç evladı oldu. Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil'den Elisa adında bir de torunu olan ünlü şovmen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Erbil, gözünden sakındığı torunuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Erbil'in dede-torun paylaşımı büyük ilgi görürken Elisa için "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı. İşte Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımı...

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