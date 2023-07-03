2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kilo sorununu kökten çözdü. 2 çocuk doğuran Kaya şimdilerde fit görünümüyle ilgi görüyor. Ünlü ismin nasıl bu kadar zayıfladığı ise herkesi meraklandırdı. ''Şeker hastalığımdan dolayı bir buçuk ay içinde kilo aldım. Hastalığı kabullenme sürecim sıkıntılı geçti. Düşün, 22 yaşımda yemek yedikten sonra şekerim fırlıyor, ardından düşüyor ve ben uyuyakalıyorum! Sonra hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım.'' diyen 32 yaşındaki oyuncu zayıflamasının sırrını açıkladı. İşte detaylar...