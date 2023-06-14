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15 günde 15 kilo verme garantili Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi!

15 günde 15 kilo verme garantili Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi!
14.06.2023 10:18 - Son Güncelleme: 14.06.2023 10:20

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Gupse Özay, oynadığı rollerdeki kilo değişimleriyle gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Takipçileri, hızla kilo alıp vermesi konusunda sürekli olarak nasıl başarabildiği hakkında sorular yöneltiyor. Gupse bu sorulara ilişkin zayıflama sırrını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda 15 günde 15 kilo birden vermeyi başaran Özay, "Detoksla kilo verdim" açıklamasında bulundu. İşte merak edilen o yöntem haberimizde...

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15 günde 15 kilo veren Gupse, "Detoksla kilo verdim. Sadece sıvı rejimi yaptım. 12 günde 8 kilo vermiştim zaten. Sonrasında 15 kilo vermiş oldum" dedi.

2 Günlük Sıvı Diyeti Listesi

Sabah uyandığınızda: Bir bardak dolusu limonlu su
Kahvaltıda: Portakal, nar ve kavun çekirdekleriyle hazırlanmış naneli smoothie
Ara öğünde: Bir bardak dolusu elma suyu
Öğle öğününde: Salatalıkla yapılmış cacık ve bir bardak tavuk suyu
Ara öğünde: Bir bardak ayran veya bir fincan çay
Akşam yemeğinde: Blenderden geçirilmiş mantar çorbası veya kabak çorbası

Uyandıktan sonra: Bir bardak limonlu su
Kahvaltı: Orman meyveleri, süt, badem ve yulaf eklenmiş smoothie
Acıktığınızda: Bir haşlanmış yumurta ve bir fincan yeşil çay
Öğle yemeği: Bir kase mercimek veya mantar çorbası
Ara öğünde: 10 adet Antep fıstığı ve hindistan cevizi suyu
Akşam yemeği: Izgarada hazırlanmış tavuk veya balık eti ve bir bardak ılık su

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