15 günde 15 kilo verme garantili Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi!

15 günde 15 kilo veren Gupse, "Detoksla kilo verdim. Sadece sıvı rejimi yaptım. 12 günde 8 kilo vermiştim zaten. Sonrasında 15 kilo vermiş oldum" dedi.
2 Günlük Sıvı Diyeti Listesi
Sabah uyandığınızda: Bir bardak dolusu limonlu su
Kahvaltıda: Portakal, nar ve kavun çekirdekleriyle hazırlanmış naneli smoothie
Ara öğünde: Bir bardak dolusu elma suyu
Öğle öğününde: Salatalıkla yapılmış cacık ve bir bardak tavuk suyu
Ara öğünde: Bir bardak ayran veya bir fincan çay
Akşam yemeğinde: Blenderden geçirilmiş mantar çorbası veya kabak çorbası
Uyandıktan sonra: Bir bardak limonlu su
Kahvaltı: Orman meyveleri, süt, badem ve yulaf eklenmiş smoothie
Acıktığınızda: Bir haşlanmış yumurta ve bir fincan yeşil çay
Öğle yemeği: Bir kase mercimek veya mantar çorbası
Ara öğünde: 10 adet Antep fıstığı ve hindistan cevizi suyu
Akşam yemeği: Izgarada hazırlanmış tavuk veya balık eti ve bir bardak ılık su