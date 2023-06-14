15 günde 15 kilo verme garantili Gupse Özay diyeti! 38 yaşında tığ gibi inceldi!

15 günde 15 kilo veren Gupse, "Detoksla kilo verdim. Sadece sıvı rejimi yaptım. 12 günde 8 kilo vermiştim zaten. Sonrasında 15 kilo vermiş oldum" dedi.

2 Günlük Sıvı Diyeti Listesi

Sabah uyandığınızda: Bir bardak dolusu limonlu su

Kahvaltıda: Portakal, nar ve kavun çekirdekleriyle hazırlanmış naneli smoothie

Ara öğünde: Bir bardak dolusu elma suyu

Öğle öğününde: Salatalıkla yapılmış cacık ve bir bardak tavuk suyu

Ara öğünde: Bir bardak ayran veya bir fincan çay

Akşam yemeğinde: Blenderden geçirilmiş mantar çorbası veya kabak çorbası

Uyandıktan sonra: Bir bardak limonlu su

Kahvaltı: Orman meyveleri, süt, badem ve yulaf eklenmiş smoothie

Acıktığınızda: Bir haşlanmış yumurta ve bir fincan yeşil çay

Öğle yemeği: Bir kase mercimek veya mantar çorbası

Ara öğünde: 10 adet Antep fıstığı ve hindistan cevizi suyu

Akşam yemeği: Izgarada hazırlanmış tavuk veya balık eti ve bir bardak ılık su