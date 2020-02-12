Şeyh Edebali'yi duygulandıran olay! Kuruluş Osman 10. yeni bölüm 12.02.2020 21:43

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Şeyh Edebali'yi duygulandıran olay izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

YANNİS, ALİŞAR'I ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır.

ALİŞAR, DÜNDAR BEY'E MEYDAN OKUYOR

Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

MOĞOL TEHLİKESİ

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?