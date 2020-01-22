Çarşamba günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman ve Alpleri kurtuluyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Osman ve Alpleri kurtuluyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm22.01.2020 22:43
- Bala Hatun ve Aygül karşı karşıya geliyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Osman Bey yaralarını tedavi ediyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Bala Hatun'u Osman Bey'e istiyorlar! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Osman Bey, Edabali'nin yardımına yetişiyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Osman Bey ile Dündar Bey arasında ipler geriliyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Acıyı bal eğledik, çileyi hal bildik! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Osman zincirlerini kırıyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Osman ve Alpleri kurtuluyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Yannis ve Edebali yüzleşiyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Bamsı, Sofia'dan hesap soruyor! Kuruluş Osman 7. yeni bölüm
- Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne! Osman Bey rüyasında Edebali'yi görüyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.