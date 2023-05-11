Osman Bey’in büyük oyunu!

Kuruluş Osman'ın 125. Bölümünde; Osman Bey, Sultan Mesud'u tahta çıkarmak ve İsmihan Sultan'a sadık olan komutanları kendi safına çekmek amacıyla Konur Alp'i ve Sultan Mesud'u Konya'ya gönderdi.

Konya'da Konur Alp ve Sultan Mesud'la görüşüp sahte planı öğrenen Selçuklu Devleti'ne sadık komutanlar, Osman Bey'in planını Sultan Alaeddin'e yetiştirdiler. Oysaki bu durum Osman Bey'in büyük planının bir parçasıydı. Sahte planı öğrenen Sultan Alaeddin, komutanlarına Osman Bey ve Sultan Mesud'u tutuklamak için emir verdi. Sultan Alaeddin'in komutanları Osman Bey'i yakalamak için geldiklerinde ise tuzağa düştüler. Bu sırada ortaya çıkan Bayındır Bey, gaflet çukurundan çıkıp Osman Bey'in safına geçmeleri için komutanları son bir kez uyarsa da komutanlar Osman Bey'in safında yer almayı reddetti. İşleyen plan doğrultusunda alplar pusuya düşen komutanların kılığına girerek Osman Bey'le beraber Sultan Mesud'u tahta oturtmak üzere Konya Sarayı'na doğru yola çıktılar.