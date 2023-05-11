Haberler Kuruluş Osman Videoları Osman Bey’in büyük oyunu!

Osman Bey’in büyük oyunu!

Osman Bey’in büyük oyunu!
11.05.2023 00:36

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 00:46
Kuruluş Osman 125.bölüm...
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 123. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 122. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:45
Kuruluş Osman 122. bölüm...
Kuruluş Osman 05:32
Kuruluş Osman’da Aktemur ve...
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 120. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:45
Kuruluş Osman 119. bölüm...
Kuruluş Osman 01:22
Kuruluş Osman’da nefes kesen...
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 117. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:46
Kuruluş Osman 117. bölüm...
Kuruluş Osman 06:55
Kuruluş Osman’da Şeyh Edebalı,...
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 115. bölüm 2....

Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 125. Bölümünde Osman Bey, kendi gücünü geri kazanmak için Sultan Mesud’u tahta oturtmayı planlayarak büyük bir oyun kurdu

Kuruluş Osman Videoları

Kuruluş Osman'ın 125. Bölümünde; Osman Bey, Sultan Mesud'u tahta çıkarmak ve İsmihan Sultan'a sadık olan komutanları kendi safına çekmek amacıyla Konur Alp'i ve Sultan Mesud'u Konya'ya gönderdi.

Konya'da Konur Alp ve Sultan Mesud'la görüşüp sahte planı öğrenen Selçuklu Devleti'ne sadık komutanlar, Osman Bey'in planını Sultan Alaeddin'e yetiştirdiler. Oysaki bu durum Osman Bey'in büyük planının bir parçasıydı. Sahte planı öğrenen Sultan Alaeddin, komutanlarına Osman Bey ve Sultan Mesud'u tutuklamak için emir verdi. Sultan Alaeddin'in komutanları Osman Bey'i yakalamak için geldiklerinde ise tuzağa düştüler. Bu sırada ortaya çıkan Bayındır Bey, gaflet çukurundan çıkıp Osman Bey'in safına geçmeleri için komutanları son bir kez uyarsa da komutanlar Osman Bey'in safında yer almayı reddetti. İşleyen plan doğrultusunda alplar pusuya düşen komutanların kılığına girerek Osman Bey'le beraber Sultan Mesud'u tahta oturtmak üzere Konya Sarayı'na doğru yola çıktılar.

SON DAKİKA