Osman Bey'in Bala Hatun'a sözü! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm

ATV ekranlarında çarşamba günü saat 20.00'de izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki konuşma izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..."
Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.
ŞEYH EDEBALI KIZINI OSMAN'A VERMİYOR
Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?
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