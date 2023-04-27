Osman Bey, Turgut Bey’i esaretten işte böyle kurtardı! “Yoksa seni mühür bile kurtaramaz”

Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde; Osman Bey'in konağa dönmesinin ardından Alpleriyle kalan Turgut Bey, karargâhta Moğol nökerlerine esir düştü. Esir düşen Turgut Bey, Alpleri Kutan ve Acar'ın şehit edilmesine tanık oldu. Nayman ise Osman Bey'e 15 gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen bir haber gönderdi. Osman Bey, Nayman'a biat etmeyerek büyük bir plan kurdu. Nayman'ın ordusuna katılmak için Tebriz'den gelen komutanların kervansarayda konaklayacağını öğrenen Osman Bey, komutanları esir aldı. Osman Bey, Nayman'ın ordu kurmak için topladığı kurultaya giderek Nayman'a komutanlarının elinde olduğunu, eğer Turgut Bey'i özgür bırakmazsa komutanlarını öldüreceğini söyledi. Osman Bey'in kurduğu plan sonucu Nayman ise Turgut Bey'i teslim etmek zorunda kaldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 123. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.