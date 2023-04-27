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Osman Bey, Turgut Bey’i esaretten işte böyle kurtardı! “Yoksa seni mühür bile kurtaramaz”

Osman Bey, Turgut Bey’i esaretten işte böyle kurtardı! “Yoksa seni mühür bile kurtaramaz”
27.04.2023 01:13

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 00:46
Kuruluş Osman 123. bölüm...
Kuruluş Osman 04:17
Osman Bey ve Nayman işte böyle...
Kuruluş Osman 00:29
Kuruluş Osman 121. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:46
Kuruluş Osman 121. bölüm...
Kuruluş Osman 00:44
Kuruluş Osman 120. bölüm...
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Ateş Kuşları’nda heyecan...
Kuruluş Osman 01:22
Kuruluş Osman’da nefes kesen...
Kuruluş Osman 00:30
Kuruluş Osman 117. bölüm 2....
Kuruluş Osman 00:46
Kuruluş Osman 117. bölüm...
Kuruluş Osman 03:26
Moğol Komutan Nayman,...
Kuruluş Osman 08:35
Ateş Kuşları I Ali ailesi için...
Kuruluş Osman 00:45
Kuruluş Osman 116. bölüm...

Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 123. Bölümünde Osman Bey, Moğollara kurduğu tuzakla Turgut Bey’i, Nayman’ın esaretinden kurtardı.

Kuruluş Osman Videoları

Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde; Osman Bey'in konağa dönmesinin ardından Alpleriyle kalan Turgut Bey, karargâhta Moğol nökerlerine esir düştü. Esir düşen Turgut Bey, Alpleri Kutan ve Acar'ın şehit edilmesine tanık oldu. Nayman ise Osman Bey'e 15 gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen bir haber gönderdi. Osman Bey, Nayman'a biat etmeyerek büyük bir plan kurdu. Nayman'ın ordusuna katılmak için Tebriz'den gelen komutanların kervansarayda konaklayacağını öğrenen Osman Bey, komutanları esir aldı. Osman Bey, Nayman'ın ordu kurmak için topladığı kurultaya giderek Nayman'a komutanlarının elinde olduğunu, eğer Turgut Bey'i özgür bırakmazsa komutanlarını öldüreceğini söyledi. Osman Bey'in kurduğu plan sonucu Nayman ise Turgut Bey'i teslim etmek zorunda kaldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 123. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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