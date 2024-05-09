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Haberler Kuruluş Osman Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 00:52 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 01:08

Osman Bey oyunu bozmak için Mekece Kalesi’ni kuşattı!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 159. Bölümünde Brusa’da İbrahim Bey’in planlarını öğrenen Osman Bey Mekece Kalesi’ni kuşattı.

Kuruluş Osman'ın 159. Bölümünde; gördüğü rüya sonrası tek başına Brusa yolculuğuna çıkan Osman Bey orada İbrahim Bey'in gizli planlarını öğrendi. Brusa'dan obaya dönen Osman Bey alplerine "Gayri vaktimiz yok tezinden harekete geçeceğiz. Alplar Mekece'yi kuşatacaklar" dedi. Bunun üzerine Mekece'yi kuşatan Osman Bey'den kalenin tekfuru savaşmaya ya da teslim olmaya karar vermek için gün batımına kadar zaman istedi. Kuşatma için bekleyen Osman Bey'in yanına Yakup Bey ve İbrahim Bey geldi. Mekece'nin kendi himayesinde olduğunu söyleyen İbrahim Bey tekfurun kendisine tabi olduğunu söyledi. Bunun üzerine konuşan Yakup Bey ise Osman Bey'e "Biz seni yanlıştan döndürmeye geldik. Müminin olan bir kaleyi almak senin gibi bir beye yaraşmaz Osman Bey" dedi. Osman Bey ise "Kafir kanıyla aramıza girersiniz. Müminden kale almak elbette bize yaraşmaz ama münafıktan almak Osman Bey'in boynunun borcudur bilesiniz" dedi. Konuşmaların ardından beyler arasında neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 159. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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