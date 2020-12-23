Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı: "Kararını Allah mübarek eylesin!"

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Kararını Allah mübarek eylesin!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanının ardından Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanda "Beyimiz öldü! Ertuğrul Beyimiz öldü!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 39. bölüm ilk fragmanında yaşanacaklar...
Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?