Haberler Video Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı: "Kararını Allah mübarek eylesin!"

Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı: "Kararını Allah mübarek eylesin!"

Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanı:
23.12.2020 18:10
Ana Sayfa 01:34
Bu fotoğrafları gördün mü AİHM
Ana Sayfa 03:54
İşte korona ilacının önemi
Ana Sayfa 02:50
Turist aile İstanbul'un orta...
Ana Sayfa 17:39
O açıklamalar altın...
Ana Sayfa 01:11
Başkan Erdoğan'dan Noel mesajı
Ana Sayfa 01:38
Yıldırım Besta 17 operasyonu...
Ana Sayfa 00:44
Pompalı tüfekli maganda sokak...
Ana Sayfa 03:37
Milyonların beklediği destek...
Ana Sayfa 01:31
O illere buzlanma ve don...
Ana Sayfa 05:50
Polis memurları o anları...
Ana Sayfa 06:55
CHP müthiş bir politika...
Ana Sayfa 00:41
Kuruluş Osman 40. bölüm...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Kararını Allah mübarek eylesin!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 39. bölüm fragmanının ardından Kuruluş Osman 39. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanda "Beyimiz öldü! Ertuğrul Beyimiz öldü!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 39. bölüm ilk fragmanında yaşanacaklar...


Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?
Kuruluş Osman Videoları