Kuruluş Osman’da duygulandıran sahne: Bamsı Bey, Abdurrahman Gazi’ye veda etti

Kuruluş Osman'ın 52 bölümü izleyenleri duygulandırdı. Togay’ın düğün konvoyuna yaptığı baskında şehit düşen Abdurrahman Gazi’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Can yoldaşı Abdurrahman Gazi’nin ölümünden çok etkilenen Bamsı Bey’in vedası bölüme damga vurdu.