Dündar Bey'in oğlu Batur'a son vedası! Kuruluş Osman 17. yeni bölüm 01.04.2020 23:15

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dündar Bey'in "Sana bunu edenlerden hesabını soracağım oğlum!" sözleri izleyenleri duygulandırdı. Kuruluş Osman 17. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!"

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!"

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur.

OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'E BEDEL ÖDETİYOR

Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak?

BALGAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?